شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهتم المبادرة الرئاسية بداية بالفئة العمرية من 6 حتى 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف الحكومة إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية.



ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

وضمن المبادرات الفرعية التابعة لمبادرة بداية برامج خاصة بالأطفال والفئات العمرية المختلفة حيث هناك برنامج من عمر 6 أعوام وحتى 18 عام وتأتى أهدافه في التالى:



- برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم.

-تجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل.