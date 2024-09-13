"المنار": إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت شقة في بلدة الأحمدية في البقاع الغربي

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "مسيّرة إسرائيلية استهدفت إحدى الشقق في بلدة الأحمدية- البقاع الغربي وسط معلومات عن وقوع إصابات. هذا، استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام. ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

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