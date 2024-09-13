"حزب الله": استهداف قوة من الجمع الحربي بموقع بركة ريشا وسقوط إصابات بين قتيل وجريح

ذكر "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وبعد متابعة ومراقبة لجنود العدو، ولدى وصول قوّة من الجمع الحربي إلى موقع بركة ريشا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة؛ ممّا أدّى إلى احتراق آليّة معادية وسقوط إصابات بين قتيل وجريح".

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