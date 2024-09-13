أبو فاعور: نأمل ان تقود بدايات الحراك الذي عاد وتجدد الوصول لرئيس وفاقي يتفق عليه الجميع

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، اننا "نمر في ظروف صعبة جدا، وآمل ان تكون بدايات الحراك الذي عاد وتجدد حول مسألة الرئاسة ان يقود الى انجاز استحقاق رئاسة الجمهورية والوصول الى رئيس وفاقي يتفق عليه الجميع، دون إغراق في التفاؤل".

واعتبر أبو فاعور، خلال لقاء لجمعية آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي عقد في بلدة كامد اللوز، أن "هناك مسعى متجدد، وواجب ان يقترن بارادة داخلية لبنانية يجب التعبير عنها بالوصول الى تفاهم حول رئاسة الجمهورية".

ولفت الى أن "اللقاء مع جمعية آفاق مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي هو لقاء دوري بهدف الحوار والاتفاق على مجموعة من الخطوات التي يمكن ان نقوم بها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وعلى المستوى الزراعي لأننا نتحدث عن منطقة زراعية، وهو لقاء لأجل خدمة ابناء المنطقة".

وأضاف " نحن نعيش في ظروف صعبة جدا، حيث قمنا بوضع مجموعة من الإقتراحات التي سيتم العمل بها قريبا، والهدف منها توسيع دائرة التواصل في هذه المنطقة واشراك اكبر عدد ممكن من الفعاليات والمؤسسات والبلديات والجمعيات، في هذا الجهد المشترك الذي يهدف الى محاولة تخفيف المعاناة على المواطنين على كثير من المستويات".