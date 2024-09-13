تمديد تقديم طلبات الماستر 2 في عمادة كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية إلى 20 أيلول

أعلنت عمادة كلية الإعلام الجامعة اللبنانية، عن تمديد تقديم طلبات الماستر 1و2 في عمادة الكلية إلى يوم الجمعة الواقع فيه 20 أيلول 2024 ضمن الدوام الرسمي.

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