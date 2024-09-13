مندوب روسيا بالأمم المتحدة: دول الناتو ستكون مشاركة بالحرب بتقديمها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

ذكر المندوب الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أنّ "أوكرانيا علّقت آمالا على استخدام طائرات إف-16 للتأثير في مجرى الحرب لكنها فشلت".

ولفت إلى أنّ "استخدام القوات الأوكرانية لمواد كيميائية في مناطق القتال في ازدياد بدعم غربي"، مضيفًا "كييف تستخدم مواد كيميائية خطيرة ذات آثار مدمرة على البيئة في مناطق المعارك".

وأوضح نيبينزيا أنّ "أوكرانيا استخدمت 17 مرة مواد كيميائية لتسميم الأغذية مما سبب وفاة 15 شخصا".

وقال: "لا أساس من الصحة للمزاعم بشأن توريد طهران صواريخ باليستية لموسكو"، مشيرًا إلى أنّ "النظام النازي الجديد في كييف شن هجمات إرهابية ضد روسيا".

وكشف أنّه "تم اتخاذ القرار برفع الحظر الغربي عن استخدام أسلحة بعيدة المدى ضدنا"، مشددًا على أنّ "دول الناتو ستكون مشاركة في الحرب بتقديمها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا"، وقال: "سنتخذ قرارنا وفقًا لاعتبارنا الناتو جزءًا من المعركة ضدنا".

وأشار مندوب روسيا إلى أنّه "لم تكن كييف لتفكر في غزو أراضينا دون الحصول على دعم غربي استخباري ولوجستي"، وتابع: "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث علنا عن إحباطه لأنه لم يتم تمكينه من ضرب الكرملين".

وأوضح بشأن مسألة تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، "أننا لا نتحدث عن لعبة، فالناتو سيكون جانبًا مباشرًا في الاعتداءات على قوة نووية هي روسيا".