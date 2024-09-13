سيطرة على حريق نشب في إدارة إسنا التعليمية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر على حريق شب في مبنى إدارة إسنا التعليمية جنوب المحافظة.

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطاراً يفيد باندلاع حريق في إدارة إسنا التعليمية بوسط مدينة إسنا.

وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية المتخذة، تواصل الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وشكلت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر فريقا للبحث عن أسباب اندلاع الحريق، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.