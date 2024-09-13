إعلام عبري: استقالة مسؤول بالشرطة الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن قائد كلية الشرطة الوطنية كوريش بارنور استقال من منصبه بعد عدم إدراجه في الجولة الأخيرة من تعيينات الشرطة.

وينضم كوريش بارنور إلى سلسلة طويلة من كبار المسؤولين الذين أعلنوا تقاعدهم، وآخرهم رئيس شعبة.

وقاد بارنور التحقيقات ضد عائلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كرئيس للوحدة الوطنية لتحقيقات الاحتيال، وفي 2019 تم تعيينه قائدا لكلية الشرطة الوطنية.

كانت القناة الـ 12 الإسرائيلية، قالت إن ثلاثة مسؤولين بارزين في الشرطة الإسرائيلية قد قدموا استقالاتهم خلال شهر واحد.

وقالت القناة العبرية، إن المسؤولون المستقيلون هم، قائد وحدة التحقيقات وقائد لواء الشمال وقائد لواء الضفة الغربية.

وتعد وحدة التحقيقات ولواء الضفة الغربية من أبرز الأقسام في جهاز الشرطة الإسرائيلية.

ومع تعيين قادة جدد لهذه الوحدات تحت إشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يبدو أن بن غفير يعزز سيطرته على جهاز الشرطة بشكل أكبر.