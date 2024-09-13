شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة للتحالف الوطنى فى كافة المحافظات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية كان للتحالف الوطني نشاطات عديدة هذا الأسبوع نظرا لاقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد وهو ما تطلب انتشار أكبر لتقديم مستلزمات الدراسة للطلاب بجانب العديد من الخدمات الأخرى وفى هذا الإطار نستعرض فى السطور التالية أبرز أنشطة التحالف الوطني خلال الأسبوع.

فقد أطلقت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى مؤسسات التحالف الوطني، مبادرة شاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظة البحيرة.

تضمنت المبادرة مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات التي تستهدف تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة، والتي شملت:

الدعم المادي: تم توزيع 8 أجهزة كهربائية لكل عروسة على 20 عروسًا الأكثر استحقاقًا، بالإضافة إلى توزيع 10 أجهزة تعويضية (5 كراسي كهربائية و5 كراسي عادية) أجهزة تعويضية كهربائية وعادية لمساعدة الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

الدعم التعليمي: تم توزيع 1000 شنطة مدرسية و700 زي مدرسي للأطفال، بهدف مساعدتهم على مواصلة تعليمهم في بيئة مناسبة.

التنمية الاقتصادية: تم عرض مشغل للسجاد والكليم اليدوي لتوفير فرص عمل إضافية للسيدات.

الدعم الصحي: تم التبرع بجهازي تكييف لمعهد أورام دمنهور، للمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.



فيما تواصل مؤسسة أبو هشيمة الخير تنفيذ فعاليات حملة "إيد واحدة" وقد قامت المؤسسة، في خطوة تعكس التزامها بدعم الفئات الأولى بالرعاية، بتوزيع ألف كرتونة غذائية على الأسر الاولى بالرعاية بمحافظة بني سويف.

كما قامت جمعية الأورمان بتوزيع شنط وأدوات مدرسية على 3500 طالب في محافظتي الدقهلية وسوهاج، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتقليل الأعباء المالية من على كاهلهم، كما بلغ عدد القرى المستفيدة في المحافظتين 24 قرية.

فيما شاركت مؤسسة صناع الحياة مصر في فعاليات "أسبوع الخير" الذي أطلقه صندوق تحيا مصر، لتقديم الدعم والمساعدة للأسر في محافظة شمال سيناء.

انطلقت أولى أنشطة صناع الحياة في قوافل "أسبوع الخير" لتخدم 4000 أسرة في المحافظة، حيث قامت مؤسسة صناع الحياة بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توزيع 1000 حقيبة مدرسية على الأطفال دعماً لاستعداداتهم للعام الدراسي الجديد.

“مؤسسة أبو العينين توزع 250 ألف علبة حلوى احتفالاً بالمولد النبوي الشريف”

ومن جانبها قامت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي بتوزيع حلوى المولد، للاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث قامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 250 ألف علبة حلوى، بالإضافة إلى إقامة حفل كبير وتوزيع العاب وهدايا على الأهالي والأطفال وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة.

فيما أصدرت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقريرًا يوضح إنجازاتها لدعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر أغسطس.

وفقًا للتقرير، قدمت المؤسسة دعمًا طبيًا وأدوية لعدد 5898 مريضًا بتكلفة تجاوزت 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم 467 مريض أورام بتكلفة 15 مليون جنيه.

كما نظمت المؤسسة قوافل طبية في محافظتي القاهرة والإسكندرية ضمن حملة “إيد واحدة”، حيث شملت القوافل تخصصات متنوعة مثل الباطنة، الرمد، الجلدية، الأسنان، معامل التحاليل، والأوعية الدموية.

وأوضحت المؤسسة أن خدماتها الطبية تشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية من جميع الفئات العمرية، وتتضمن فحوصات طبية، أدوية، جلسات وعمليات جراحية، رعاية وحجز طوارئ، خدمات طوارئ، ودم ومشتقاته، بالإضافة إلى الدعم بالمستلزمات الطبية. بلغ عدد المستفيدين من خدماتها الطبية خلال هذا الشهر حوالي 5898 حالة بإجمالي عدد خدمات 35700 خدمة طبية.

كما قدمت المؤسسة مساعدات مالية لـ912 حالة بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى توزيع ألف كرتونة غذائية وتنظيم معرض ملابس، مشيرة إلى توزيع طعام خاص لأطفال الـPKU لعدد 340 طفل.

وأشارت المؤسسة إلى تنظيم عدد من القوافل الطبية خلال شهر أغسطس ضمن حملة “إيد واحدة”، حيث تم تنظيم قافلة في دار الدفاع الاجتماعي بمنطقة عين شمس في محافظة القاهرة وقافلة أخرى في دار الهدايا للمسنين “رجال – سيدات” بمحافظة الإسكندرية.



وتأتي هذه الجهود ضمن حملة ايد واحدة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.