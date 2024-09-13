أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى "أننا عملنا بشكل مكثّف في الجبهة الشمالية خلال الأسبوع الأخير، وهاجمنا أكثر من 140 هدفًا في لبنان"، مضيفًا "قواتنا قضت على عدد من عناصر حزب الله بينهم أحد قادة وحدة الرضوان".
وكشف أنّ "مقاتلي الاحتياط في اللواء 9 من لواء غولاني استكملوا تمرينًا يحاكي مناورة بريّة بمنطقة معادية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن انتهاء تمرين يُحاكي مناورة بريّة: هاجمنا 140 هدفًا في لبنان خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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