"أكسيوس" عن مسؤولين: هوكشتاين يصل إلى إسرائيل الاثنين المقبل لمناقشة التوتر مع لبنان

نقلت موقع "أكسيوس" عن مسؤولين، قولهم إنّ " كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، يصل إلى إسرائيل الاثنين المقبل لمناقشة التوتر مع لبنان".

وأشار مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، وفق الموقع إلى أنّهم "قلقون من خطاب الجيش الإسرائيلي المتصاعد بشأن نشوب حرب مع لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إلى "أننا عملنا بشكل مكثّف في الجبهة الشمالية خلال الأسبوع الأخير، وهاجمنا أكثر من 140 هدفًا في لبنان".