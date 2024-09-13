أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن تحديث لـ"حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، والتي أدت إلى استشهاد شخص وارتفع عدد الجرحى إلى سبعة من بينهم أربعة أطفال عولجوا في الطوارئ".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة في تحديث لحصيلة الغارة على الأحمدية: شهيد وسبعة جرحى من بينهم أربعة أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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