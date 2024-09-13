غارة إسرائيلية على حولا وقصفٌ مدفعي على الطيبة واطراف علما الشعب والضهيرة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الاسـرائيلي أغار مستهدفا بئر المصلبيات في بلدة حولا". هذا واستهدف قصفٌ مدفعيٌ إسرائيلي بلدات الطيبة واطراف علما الشعب والضهيرة.

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