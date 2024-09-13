تبادل الخبرات في الذكاء الاصطناعي.. رئيس جامعة القاهرة يستقبل نائب رئيس جامعة إيست لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور بول مارشال نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن، وبحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وذلك في إطار تفعيل آليات التعاون المشترك، والذي يهدف إلى تنفيذ برامج دراسية مزدوجة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في الفرع الدولي لجامعة القاهرة.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء الرؤى حول البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعتين، بما يتماشى مع أحدث المستجدات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بين الجامعتين في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في المشروعات البحثية التي تعزز من الابتكار وتخدم المجتمع المحلي والدولي.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن اعتزازه بالعلاقات الأكاديمية المتميزة بين جامعة القاهرة والجامعات البريطانية مؤكدًا أن التعاون مع جامعة إيست لندن خطوة مهمة في مسار تعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي، وهو ما سيسهم في رفع كفاءة البرامج التعليمية والبحثية بالفرع الدولي للجامعة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل دائمًا على إقامة شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية، بهدف تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على تعميق دورها الدولي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني باعتبارها من المحاور الأساسية التي تُسهم في تطوير التعليم الجامعي وتعزز البحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور بول مارشال نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن، إن جامعة إيست لندن تكرس جهودها في دعم الابتكار وريادة الأعمال وفي تلبية متطلبات التوظيف والتطوير المهنى، حيث تنطلق رؤيتها من 4 أهداف رئيسة، وهي "خريج المستقبل" من خلال نجاح الطالب وتجربته، و"مهني المستقبل" من خلال توظيف الخريجين وتبادل المعرفة، و"الحياة المستقبلية" والتي تشمل أداء البحث والتأثير وإدراك الامكانات، و"الاستدامة" والتي يتم دعمها من خلال الكفاءة التشغيلية والأداء البيئي والمالي.

ومن جهته، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث: إن الاتفاقيات الأكاديمية مع الجامعات الدولية تعزز من قدرة جامعة القاهرة على تقديم برامج دراسات عليا متقدمة ومشتركة، وتسهم في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة في سوق العمل العالمية، مؤكدًا أن التعاون مع جامعة إيست لندن يعكس التزام جامعة القاهرة بتحقيق الجودة التعليمية والبحثية، والاستفادة من التجارب الدولية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، وقعت في وقت سابق، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة إيست لندن، لإنشاء درجات علمية مزدوجة في مجالات الاقتصاد والتمويل والتسويق الرقمي للتدريس بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، وتتضمن اتفاقية التعاون، استضافة 19 برنامجًا دوليًا في تخصصات الاقتصاد، والمحاسبة، والتمويل، والبنوك، وإدارة المخاطر، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في مجالات الأمن السيبراني، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والميكنة وأنظمة الطائرات الموجهة عن بُعد، ويمنح البرنامج شهادة دولية من جامعة إيست لندن.