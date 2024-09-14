إصابة 6 أشخاص في حادث ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، على طريق "بني سويف- الفيوم" الجديد، بالقرب من محطة كهرباء الأزهري، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن إصابة دعاء سيد احمد، 37 عامًا، جرح قطعي بالوجه، علي أحمد عبد الستار، 10 أعوام، سحجات وكدمات، و عاصم احمد عبد الستار، سحجات بالجسم، شيماء ربيع عبد العزيز 37 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و حازم مدحت عبد النبي، 16 عامًا، سحجات بالجسم، و عبدالرحمن مدحت عبد النبي، 12 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.