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إصابة 6 أشخاص في حادث ببني سويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى نقل، على طريق "بني سويف- الفيوم" الجديد، بالقرب من محطة كهرباء الأزهري، مساء اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن إصابة دعاء سيد احمد، 37 عامًا، جرح قطعي بالوجه، علي أحمد عبد الستار، 10 أعوام، سحجات وكدمات، و عاصم احمد عبد الستار، سحجات بالجسم، شيماء ربيع عبد العزيز 37 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، و حازم مدحت عبد النبي، 16 عامًا، سحجات بالجسم، و عبدالرحمن مدحت عبد النبي، 12 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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