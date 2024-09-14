المحامي قتل أخته وحرق جثتها.. تفاصيل جريمة بشعة هزّت الفيوم والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم -حسين فتحى:

شهد حى العبودي بمدينة الفيوم ، جريمة قتل بشعة، حيث انهى محام حياة شقيقته الكبرى طعنا بسكين، ثم اشعل النيران في جثتها ووفر هارباً.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بقيام محام يدعى "أحمد م ح - 49 عاماً"- محام مقيم بمنطقة العبودي بمدينة الفيوم.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، والنقيب محمد عبد الناصر معاون مباحث القسم، تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، وكشفت التحريات أن المتهم يعمل محام ويدمن المخدرات وسبق دخوله مصحة الإدمان أكثر من مرة.

وأضافت التحريات أن شقيقته إيمان - 55 عاماً كانت تنفق عليه وتمنحه 10 آلاف جنيها شهريا، خاصةً أنه تفرغ لتعاطى المخدرات وعدم خروجه للعمل.

وأشارت التحريات، إلى أن شقيقته القتيلة سبق أن دفعت تكاليف إصلاح ثلاث سيارات قام بإشعال النار بهم بمحافظة الإسكندرية لكي يفلت من العقاب بعد تصالحه مع أصحاب السيارات.

وذكرت التحريات، أن المتهم ذهب لشقيقته مساء الجمعة للحصول على أموال لشراء المخدرات، إلا أنها رفضت فأخرج من ملابسه سكينا وذبحها وطعنها فى منطقة البطن عدة طعنات، ثم أشعل النيران فى جثتها ووفر هارباً.

جرى تفريغ كاميرات المراقبة التى أكدت أن المتهم هو آخر من خرج من العمارة التي تقيم بها شقيقته.

وأخطرت نيابة بندر الفيوم، التى قررت نقل جثة القتيلة لمشرحة مستشفى الفيوم العام وسرعة ضبط وإحضار المتهم.