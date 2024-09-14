لا تربطها أي صلة بطرفي الخناقة.. إصابة فتاة بطلق ناري في مشاجرة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيبت فتاة بطلق ناري في الرأس، اليوم الجمعة، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية في قرية حمرا دوم التابعة لدائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وتبين إصابة صغيرة تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مالية قديمة بينهم، خلال تواجدها أمام منزلها ولا تربطها أي صلة بالمشاجرة.

وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.