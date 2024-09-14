شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس كتلة الحوار: قرارات الحكومة الاقتصادية بداية مبشرة لجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، أن إعلان الحكومة عن مزيد من التسهيلات الضريبية لصالح تشجيع الاستثمار يؤكد جدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية مما يساهم في فتح مجالات عدة أمام المستثمرين للاستثمار بمصر دون تخوفات من أعباء ضريبية مستقبلية.

وأكد عبد المجيد في تصريحات له اليوم أن المضي قدماً وبشكل جاد وحاسم نحو تطبيق الوثيقة الضريبية يؤدي بدوره لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسير عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة.

وطالب عبد المجيد الحكومة بضرورة الإسراع من خطواتها في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة الحكومة بشكل رسمي، بما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة على المدى القريب والبعيد، مشيراً إلى أن هذا الملف سبق وطُرح تحت مظلة البرلمان منذ الدورة المنقضية ومازال لم يحل بعد.

وأشار نائب رئيس كتلة الحوار إلى أهمية استمرار الحكومة في تشجيع الاستثمار داخل مصر، لمزيد من توفير العملة الدولارية، داعيا لوقف أي إجراءات روتينية غير مفيدة تقيد من مشوار المستثمر بالداخل.