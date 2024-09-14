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الليلة تصل لـ50 ألف جنيه.. صور ترصد أغلى شاليه في دهب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل عروض الشاليهات والفنادق، خاصة في منطقة دهب، والتي تُعد إحدى المقاصد المهمة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل أغلى شاليه في دهب، خلال السطور التالية، كما يلي:

أغلى شاليه في دهب

فيلا 39

- تقع فيلا 39 في دهب.

- توفر مكان إقامة على بعد 2.4 كم من شاطئ دهب.

- يوفر هذا الشاليه مكان إقامة مع شرفة.

- يتكون الشاليه المكيف من غرفة نوم منفصلة وغرفة معيشة ومطبخ صغير مجهز بالكامل وحمام واحد.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

- يعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 92 كم منه.

- سعر الليلة يبدأ من 33 ألف جنيه، ويصل إلى 50 ألف جنيه بالضرائب.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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