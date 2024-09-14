شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يختتم التدريب الصيفي بتأهيل 205 شباب من 33 جامعة مصرية لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن اختتام فعاليات برنامج التدريب العملي الصيفي لطلاب الجامعات المصرية وشباب الخريجين، في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الحفل الختامي الذي نظمه المركز بهذه المناسبة، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا البرنامج يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للمركز، ويهدف لتأهيل الشباب وإعدادهم لسوق العمل، من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة في مختلف المجالات.

وأشار الجوهري إلى أن المركز يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، تحقيقاً لتكامل الجهود من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، مضيفاً أن المركز يسعى دائماً إلى توفير المعرفة والمعلومات وإقامة قنوات تواصل فعالة مع المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الصدد.

وأوضح الجوهري أن المركز قام خلال هذا العام بتدريب 205 شباب وشابات من 33 جامعة مصرية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات العملية لدى المتدربين في مجالات متعددة، لتأهيلهم لسوق العمل، دعماً لسياسات الدولة تجاه تمكين الشباب وإعدادهم لتولي المناصب القيادية.

وفي ختام كلمته، قدم الجوهري شكره وتقديره للمتدربين على مشاركتهم المتميزة، مهنئاً إياهم على اجتيازهم فترة التدريب بنجاح.

من جانبهم، أعرب المشاركون في البرنامج عن امتنانهم للمركز على الفرصة التي أتيحت لهم لاكتساب مهارات عملية جديدة، مؤكدين أن التدريب منحهم دفعة قوية نحو تعزيز التزامهم بالإنجاز والإبداع والقدرة على التواصل والعمل الجماعي، مشيدين بدور المركز في دعم مُتخذ القرار وتعزيز جهود التنمية في مصر.

يُذكر أن المتدربين قَدِمُوا من تخصصات متنوعة، شملت الاقتصاد، والعلوم السياسية، والإعلام، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون، وتم توزيعهم على إدارات المركز المُختلفة وفقاً لتخصصاتهم العلمية.