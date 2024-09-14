أشار البيت الأبيض إلى أنّ "الرّئيس الأميركي جو بايدن التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض، وأجريا نقاشًا متعمّقًا حول مجموعة من قضايا السّياسة الخارجيّة ذات الاهتمام المشترك".
وأوضح في بيان، أنّهما "أكّدا مجدّدًا دعمهما الثّابت لأوكرانيا فيما تواصل الدّفاع ضدّ العدوان الرّوسي. وأعربا عن قلقهما العميق إزاء قيام إيران وكوريا الشّماليّة بتوفير أسلحة فتّاكة لروسيا، ودعم الصين للقاعدة الصنّاعيّة الدّفاعيّة الرّوسيّة".
ولفت البيت الأبيض إلى أنّ "بايدن وستارمر أكّدا مجدّدًا التزامهما الصّارم بأمن إسرائيل، والحاجة الملحّة للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار، من شأنه تحرير الأسرى وتمكين زيادة الإغاثة في غزة، بالإضافة إلى حاجة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيّين ومعالجة الوضع الإنساني المتردّي في غزة".
وذكر أنّهما أعربا عن إدانتهما "هجمات الحوثيّين المدعومة من إيران، على السّفن التّجاريّة في البحر الأحمر"، مبيّنًا أنّهما ناقشا كذلك التّعاون بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في مجال الطّاقة النّظيفة والتقنيّات المتقدّمة، وكذلك الفرص المتاحة لتعميق العلاقات الاقتصاديّة القويّة بين البلدين".
وكما أعلن أنّ "بايدن أكّد دعمه لاتفاقيّة بلفاست (Belfast) ودورها في الحفاظ على السّلام والاستقرار في إيرلندا الشّماليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن وستارمر أكدا دعمهما لأوكرانيا: الحاجة ملحّة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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