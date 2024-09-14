هاريس: الإدارة الأميركية تعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أكّدت نائبة الرّئيس الأميركي والمرشّحة الدّيمقراطيّة للانتخابات الرّئاسيّة ​كامالا هاريس​، أنّ "الوقت قد حان للتوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النّار في ​قطاع غزة​ والإفراج عن الأسرى".

وشدّدت، خلال تجمّع انتخابي في ولاية بنسلفانيا شرقي البلاد، على أنّ "​الإدارة الأميركية​ تعمل على مدار السّاعة للتّوصل إلى ذلك الاتفاق". وعند مقاطعة عدد من النّاشطين المناهضين للحرب على غزة والمطالبين بوقف الدّعم الأميركي لإسرائيل، لخطابها، ردّت بالقول إنّها تحترم الأصوات المعارضة للحرب.

في سياق متّصل، وخلال زيارة إلى مكتبة في الولاية، أشارت هاريس إلى أنّ "لدي شعورًا جيّدًا للغاية بشأن بنسلفانيا، لأنّ الكثير من النّاس في الولاية يستحقّون أن يروا وأن يسمعوا. لهذا السّبب أنا هنا، وسأواصل السّفر عبر أرجاء الولاية، للتّأكّد من أنّني أسمع من النّاس بالقدر نفسه الّذي أتكلّم إليهم به".