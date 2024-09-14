الجيش الصيني بعد عبور سفينتين حربيتين ألمانيتين بمضيق تايوان: سنتصدى للتهديدات والاستفزازات

شدّد المتحدّث باسم الجيش الصيني لي شي، غداة إبحار سفينتَين تابعتَين للبحريّة الألمانيّة عبر مضيق تايوان، على أنّ "سلوك الجانب الألماني يزيد من المخاطر الأمنيّة، ويبعث بإشارات خاطئة".

وأكّد أنّ القوّات الصّينيّة في المنطقة "ستتصدّى بحزم لجميع التّهديدات والاستفزازات"، لافتًا إلى أنّ الجيش الصّيني أرسل قوّات بحريّة وجويّة "لمراقبة" السّفن الألمانيّة و"تحذيرها".

وكان قد أشار وزير الدّفاع الألماني بوريس بيستوريوس أمس الجمعة، إلى أنّ الفرقاطة "بادن-فورتمبرغ" فضلًا عن سفينة إمدادات ترافقها، عبرتا المضيق.

وكانت قد مرّت سفن حربيّة أميركيّة وكنديّة مرّات عدّة في الأشهر الأخيرة، عبر مضيق تايوان ذي الأهميّة الجيوسياسيّة الكبيرة ، ا دفع الجيش الصّيني إلى "حالة تأهب".

يُذكر أنّ الصّين تَعتبر جزيرة تايوان، جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، وتؤكّد أنّها مستعدّة لإعادتها إلى سيادتها، بالقوّة إن لزم الأمر.