الكورة احتلفت بعيد ارتفاع الصليب

احتفلت كنائس الكورة بعيد ارتفاع الصليب، فأقيمت القداديس ورفعت الصلوات.
وفي كنيسة القديسة بربارة في راسمسقا، ترأس كاهن الرعية الاب اندراوس سابا قداسا بحضور مؤمنين .وكانت قداديس وصلوات في كنائس مار الياس في عابا، والقديس نيقولاوس العجائبي في برسا.
وأشعلت النيران "القبيلة" كتقليد للمناسبة التي عثر فيها على الصليب الذي صلب عليه المسيح ، ووزع القمح المسلوق على المؤمنين.
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