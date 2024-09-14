الاحتفال بعيد ارتفاع الصليب المقدس في إهدن

احتفلت منطقة إهدن الشّماليّة كما العديد من المناطق اللّبنانيّة، بعيد ارتفاع الصليب المقدّس، فأُقيمت القداديس ورُفعت الصّلوات، بمشاركة المؤمنين.

ولهذه المناسبة، خصّ الأب إيلي قرقماز موقع "النشرة"، بفيديو من تصويره الخاص لصليب إهدن المضاء، الّذي قصده المؤمنون ليل أمس للصّلاة والتأمّل والاحتفال بالعيد.

مع الإشارة إلى أنّ الكنيسة تحتفل في 14 أيلول من كلّ عام بعيد ارتفاع الصليب المقدس، الّذي يرتبط بذكرى وجدان الصليب الّذي عُلِّق عليه الربّ يسوع المسيح، على يد والدة الملك قسطنطين، القديسة هيلانة، واسترجاع خشبة الصليب المقدس على يد الامبراطور هرقل.