اليونيسيف: أطفال غزة يدفعون ثمن وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سليم عويس، أن ما يعيشه أطفال غزة من قتل وعنف غير مسبوق على مستوى العالم في التاريخ الحديث، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.

وقال عويس في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم السبت إن "أعداد مهولة من الأطفال يصعب تصديقها قتلت خلال القصف الإسرائيلي على غزة".. لافتا إلى أن "الأطفال مستمرون في دفع ثمن وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن "الحل الوحيد لمعاناة الأطفال وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة"، محذرا من "تفاقم المخاطر التي تهدد حياة أطفال غزة بسبب استمرار الحرب".

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم "اليونيسيف" أنه "بعد حوالي 11 شهرا من العنف المتواصل والمعاناة الكبيرة التي يعانيها الأطفال والنساء والعائلات هناك مخاطر صحية وأمراض من أهمها المخاطر على صحتهم العقلية والنفسية".

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 9 معتقلين من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 9 معتقلين من قطاع غزة، وجميعهم اعتقلوا خلال العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني في الضّفة، بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب الآلاف من الفلسطينيين من غزة .

وتصاعدت بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مورست ضد المعتقلين وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفذت بحقهم، وأبرزها التّعذيب، والتّجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى على غزة وجباليا

استشهد، اليوم السبت، مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون فى قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة ومخيم جباليا شمالها .

وأوضحت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء ولإصابة آخرين.

كما أفادت باستشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف جيش الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة.