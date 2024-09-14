توقف حركة القطارات وانقطاع الكهرباء في التشيك بسبب الأمطار الغزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت السلطات التشيكية اليوم السبت، بتوقف حركة القطارات فى عدد من خطوط السكك الحديدية وانقطاع التيار الكهربائى عن آلاف الأسر بسبب استمرار الهطول الغزير للأمطار الذى تشهده غالبية مناطق البلاد والذى ينذر بوقوع فيضانات مدمرة.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية أن السلطات بدأت بالفعل في عمليات إجلاء المواطنين تأهبا لحدوث فيضانات حيث أجلت أمس 125 شخصا من بلدية "بيسكوبكي" الواقعة في منطقة "جنوب مورافيا"، كما أقامت حواجز ووضعت أكياس الرمل في المناطق المعرضة لخطر الفيضان.

وحذر خبراء الطقس من أنه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا مع وصول سرعة الرياح إلى 100 كيلومتر في الساعة. وتشمل التحذيرات من الفيضانات حاليا جميع مناطق البلاد تقريبا ما عدا منطقة "بوهيميا الغربية".

وفي سياق متصل، أعلنت غالبية الأحزاب السياسية في التشيك تعليق أو تقليص حملاتها الانتخابية استعدادا لانتخابات المجالس المحلية ومجلس الشيوخ بسبب مخاطر الفيضانات، إذ تم إلغاء اجتماعات وفعاليات كان من المقرر عقدها مع المواطنين، من بينها رحلة لزعيم المعارضة التشيكية أندريه بابيش وحزبه "أنو".

كما صرح معظم القادة السياسيين بأن تركيزهم الآن منصب على إدارة هذه الأزمة وليس على إجراء الحملات الانتخابية.