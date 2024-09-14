الحزب الحاكم في النمسا يعلق حملاته الانتخابية بسبب الأعاصير والفيضانات

ياسر رشاد - القاهرة - قرر حزب الشعب "الحاكم" في النمسا، اليوم السبت، تعليق حملاته لانتخابات المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" والمقررة يوم 29 سبتمبر الجاري بسبب تعرض البلاد لموجة حادة من الاعاصير والفيضانات .

وقال المستشار النمساوي كارل نيهمر، رئيس حزب "الشعب"، إن جولته الانتخابية التي كانت مقررة اليوم في ولاية النمسا العليا تأجلت بسبب حالة الاستنفار في جهود الأمن والاغاثة لمواجهة تداعيات الاعاصير والفيضانات .

وأضاف "لا تسمح حالة الطقس الحالية بإجراء الحدث الانتخابي المخطط له.. وسلامة المواطنين لها الأولوية القصوى".

وأشار إلى أن استمرار هطول الأمطار يمثل وضعا خطيرا لأجزاء كبيرة من النمسا.. مؤكدا أن الحكومة والمتطوعين في حالة تأهب للقيام بأعمال الاغاثة، مناشدا السكان بالتزام الحذر.

من جانبها، أكدت كلوديا تانر، وزيرة الدفاع وجود خطة فاعلة للجيش النمساوي للمشاركة في جهود الإغاثة بسبب الفيضانات.

وتعاني النمسا من انخفاض حاد في درجات الحرارة، كما وصلت سرعة الرياح الى 110 كم ساعة، وارتفع مستوى المياه في نهر الدانوب وفروعه لأكثر من متر واحد، كما بلغت الامطار الغزيرة 400 لتر لكل متر مربع.