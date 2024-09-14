الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 41182 شهيدا و95280 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 41182 شهيدا و95280 مصابا"، لافتةً الى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال يومين وصل إثرها للمستشفيات 64 شهيدا و155 مصابا".
وكانت قد أفادت مصادر "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، في وقت سابق من اليوم، بـ"مقتل 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة".
وأشارت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت روضة العلياء الّتي تأوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدّى إلى سقوط عدد من الشّهداء وإصابة آخرين".
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