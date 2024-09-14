طوني فرنجية بحث مع وفد من "مكتب شباب وطلاب المردة" في بشري بأهمية التعاون لتأمين الإنماء

التقى النّائب ​طوني فرنجية​ في دارته في إهدن، وفدًا من "مكتب شباب طلاب المردة" من قضاء بشري، بحضور مسؤول مكتب الشّباب والطلّاب في تيار "المردة" أنطوني ضومط، ومنسّق المكتب في بشري ألكس عبد المسيح.

وأشار مكتب فرنجيّة في بيان، إلى أنّ "خلال اللّقاء، تمّ التّأكيد على أهميّة العلاقات بين قضاءَي بشري وزغرتا، باعتبار أنّ المنطقتَين لهما تاريخ مشترك، ولا بدّ للشّباب في زغرتا وبشري من أن يتعاونوا لما فيه خير منطقتيهما".

ولفت إلى أنّه "تمّ أيضًا التّأكيد على الدّور الّذي يؤدّيه تيّار "المردة" في منطقة بشري، بالتّعاون مع حليفه الّذي يتمتّع بحضور قوي ومتقدّم في بشري، النّائب وليم طوق، وذلك في محاولة لتأمين متطلّبات الحياة والإنماء المتوازن لبشري المدينة ومختلف قرى القضاء".

وذكر المكتب أنّ "تمّ كذلك عرض مختلف أفكار الأنشطة الّتي ينوي "مكتب شباب وطلّاب المردة" في بشري تنظيمها على الصّعيد السّياسي والبيئي والاجتماعي، كما تمّ التّأكيد على ضرورة استمرار الأنشطة الّتي تخلق مساحات مشتركة بين الشباب في بشري وزغرتا".