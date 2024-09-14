خلال زيارة مفاجئة لمحطة غرب القاهرة.. وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء غرب القاهرة البخارية بقدرة 2010 ميجاوات بمنطقة سقيل محافظة الجيزة، والتي تمثل 22% من قدرة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء و19% طبقا لمتطلبات التشغيل الآمن للمركز القومي للتحكم في الطاقة، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة.

بدأ عصمت الجولة الميدانية بتفقد القطاعات المختلفة ووحدات التوليد، وغرفة التحكم الرئيسية بالمحطة، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مسؤولي التشغيل والصيانة بالمحطة حول كفاءة عمل الوحدات وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، بالإضافة إلى خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء.

وناقش الوزير خطة مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل في إطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل، وتمت مناقشة الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر في استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وأنظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية في ظل موجات الحرارة العالية.

ووجه عصمت بمراجعة نظام التشغيل وخطة الصيانة طبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، مؤكدا وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد في التيار على كافة الجهود خاصة في شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار، موضحا أن استمرار التواجد الميداني في مواقع العمل إنتاجًا ونقلاً وتوزيعا، من جانب مستويات الإدارة المختلفة وتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الأداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم سيكون من أهم محددات تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية.