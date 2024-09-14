الإسكان: خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وضع خطة عمل مكثفة لإنهاء وتسليم الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة لحاجزيها، موضحاً أنه سيتم تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 شهور بحد أقصى، حتى يتم الانتهاء تباعاً من تسليم جميع الوحدات السابق طرحها بمختلف المشروعات لحاجزيها.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع، صباح اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج الحكومة الحالية، فى مختلف مجالات عمل الوزارة، وخاصة توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنمية المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات.



واستهل وزير الإسكان، لقاءه بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، مؤكداً أهمية دورهم فى نقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيكون هناك لقاءات دورية مع الصحفيين والإعلاميين لعرض إنجازات الوزارة، والاستماع لمداخلاتهم ومقترحاتهم.



كما أكد الوزير أن هناك خطة للإتاحة المباشرة للوحدات السكنية بأنواعها المختلفة من خلال أجهزة المدن، وسيتم الإعلان عن تطبيق تلك الآلية خلال شهر أكتوبر المقبل، فى مجموعة من المدن الجديدة، حيث حققت تلك الآلية نجاحاً كبيراً فى المدن التى طبقت فيها سابقا.