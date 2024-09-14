مدد يا رسول الله.. الطرق الصوفية تتقدم موكب احتفال بورسعيد بالمولد النبوي - فيديو وصور



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدمت الطرق الصوفية الموكب الاحتفالي الذي نظمته محافظة بورسعيد، اليوم السبت عقب صلاة العصر، من أمام مسجد مريم بشارع الثلاثيني، بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وانطلق الموكب من أمام مسجد مريم بحي المناخ مرورًا بشارع الثلاثيني ويسارا في شارع محمد على، قبل أن تنتهي الاحتفالية أمام المسجد العباسي أقدم مساجد المحافظة.

وشارك بالموكب العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنها: مديرية أمن بورسعيد بسيارات الإطفاء والمرور والشرطة، وعربات الأحياء المزينة بالورود ومجسمات مرتبطة بالمناسبة مثل للكعبة وعرائس المولد، ومديرية الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة وقصر الثقافة والجمعيات الأهلية وعدد من الشركات والمدارس وفرق الفنون الشعبية.

وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة بالمولد النبوي، وارتدى عدد منهم الملابس الخضراء، والجلباب الأبيض، والأوشحة الخاصة بهم، حاملين الأعلام، في ظل فرحة كبير من المواطنين المشاركين بالموكب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، كما ألقى مواطنون من سكان العمارات التي مر أمامها الموكب الحلوى من شرفات منازلهم على المشاركين به.

واستقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، المشاركين بالموكب الاحتفالي بنهاية خط سير الموكب أمام المسجد العباسي، مقدما التهنئة لأبناء بورسعيد بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.