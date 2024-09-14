شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة متعددة لمؤسسات التحالف الوطنى ضمن حملة "إيد واحدة".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

نفذت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من الأنشطة على مدار اليوم في تسابق فيما بينها لتحقيق أهداف حملة "إيد واحدة"، ففي البحيرة افتتحت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني السفيرة نبيلة مكرم والنائبة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية معرض شامل للملابس وشنط مدرسية وأجهزة كهربائية للعرائس وعرض منتجات مشغل الكاتب للسيدات، وكان كل هذا باستضافة وتشريف دكتور جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ومن البحيرة إلى القاهرة حيث أقامت الهيئة القبطية الأنجيلية لقاء مع الجمعيات الشريكة لها ومع مجموعة مع الإعلاميين لحثهم بضرورة توعية الأسر وبالأخص النساء والأطفال لوقايتهم من التعرض لعنصر الرصاص واثره على الجسم على المدى البعيد.

وفى محافظة الجيزة قامت مؤسسة أبو العينين بتوزيع حلوة المولد، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث قامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 250 ألف علبة حلوى، بالإضافة إلى إقامة حفل كبير وتوزيع العاب وهدايا على الأهالي والاطفال وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة.

وفي السويس ودمياط تسعى مؤسسة مصر الخير الى تحضير وتجهيز 3000 وجبة غذائية تشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية وتوزيعها بواسطة الجمعيات القاعدية الشريكة، وعلى نفس النهج قامت مؤسسة الجارحي الخيرية بإعداد وتجهيز 500 وجبة ساخنة في قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق محافظة الفيوم.

وفي صعيد مصر حيث قامت مؤسسة راعي مصر قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي محافظة أسيوط، لدعم الاسر الأولى بالرعاية للاهتمام بصحة المواطن المصري، واختتم التحالف جولته بأرض الفيروز، حيث اختتمت مؤسسة صناع الخير مصر وصندوق تحيا مصر قافلة "أسبوع الخير" بالمدينة الشبابية في شمال سينا، قافلة أسبوع الخير كانت عبارة عن تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وتوزيع 10 الاف كرتونة مواد غذائية بالإضافة الى 8 طن لحوم و 40 الف قطعة ملابس وغيرها من الفاعليات التنموية.

