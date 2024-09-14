أبو حيدر خلال افتتاح مهرجان التفاح في بقاعكفرا: 65% من التفاح اللبناني سيكون بالعراق الأسبوع المقبل

افتتحت بلدية بقاعكفرا، بالتعاون مع جمعية "ARD"، مهرجان التفاح برعاية وحضور مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

واستهل أبو حيدر المهرجان بكلمة قال فيها إنّ "هذه المنطقة تجسد التاريخ والجغرافيا، هذا ما يدل على ثقافة وتشبّث كل مزارع موجود في أرضه، واليوم نحن والزملاء في وزارة الزارعة نحرص على كل مزارع موجود يؤمن بهذا البلد".

وذكر "أننا كلنا نؤمن بهذا البلد من جنوبه حتى شماله، ونؤمن بهذه المناسبة، فالمهرجان لا يقتصر على فاكهة التفاح بل هو محاولة للمحافظة على ثقافتنا التي نتمسك بها ونؤمن بأرضنا المقدسة التي تزيدنا إيمانًا وصمودًا وتحديًا أن لبنان لنا جميعًا".

وكشف أبو حيدر أنّه "قريبًا سيكون لنا جولة على الأقضية لنساعد المزارع في تصدير منتجاته، والمطلوب اليوم توضيح كيفية ربط المزارع مع المستورد، وهذا الأمر سيكون ضمن ورشة عمل برئاسة اتحاد البلديات، فهذا هو واجبنا اليوم ونحن اليوم منتدبين لنكون في خدمة الشأن العام".

وقال: "في الاسبوع المقبل سنكون في العراق وسيكون 65% من التفاح اللبناني يُصدر إلى هناك، لنفتح جسورًا جديدة إلى مناطق اخرى امامكم".

بدوره، لفت رئيس اتحاد بلديات بشري رئيس بلدية بقاعكفرا ايلي مخلوف، إلى "أننا كاتحاد بلديات قضاء بشري نحرص على أن نرسخ أهلنا ونحافظ عليهم لكي يبقوا في أرضهم، فقد مر علينا الكثير من الصعاب في لبنان واستطعنا أن نستمر من خلال التصميم الذي يملكه اهلنا في هذا القضاء، تصميم البقاء والوجود، واليوم نحن كاتحاد بلديات ندعم المزارع والصناعة الوطنية ليبقى صامدا بارضه".