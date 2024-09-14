عقدت اللجنة الخماسية اجتماعا في قصر الصنوبر اليوم ، مشددةً "على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لأن هناك خطرا على لبنان بسبب الشغور الرئاسي الذي يدفع ثمنه لبنان واللبنانيون".
وأكد المجتمعون، على "وحدة اللجنة الخماسية، اذ شكل انعقاده اهمية بحكم الفترة التي مرت".
كما جرى "التشديد على مواكبة اللبنانيين لإيجاد حل للشغور الرئاسي"، وعبر المجتمعون عن "وجهة نظر المجتمع الدولي بأن الأوضاع "لا يمكن أن تظل على حالها".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخماسية اجتمعت في قصر الصنوبر وشددت على ضرورة حل ازمة الشغور الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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