"النشرة": غارتان إسرائيليتان على منطقتَي حوش السيد علي والكواخ في الهرمل

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن غارتَين إسرائيليتَين على منطقتَي حوش السيد علي والكواخ في الهرمل بالبقاع قرب الحدود اللبنانية السورية، موضحًا أنّ الغارة استهدفت مزرعة فارغة ولا يوجد إصابات".

وكانت قد توجّهت عدد من السيّارات التابعة للصليب الأحمر إلى مكان الغارة في محيط بلدة ‎حوش السيد علي الحدودية، وفق ما نقل مراسل "النشرة".