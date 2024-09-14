"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت خراج بلدة سرعين في البقاع

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن غارة إسرائيلية استهدفت خراج بلدة سرعين في البقاع.
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن غارتَين إسرائيليتَين على منطقتَي حوش السيد علي والكواخ في الهرمل بالبقاع قرب الحدود اللبنانية السورية، موضحًا أنّ الغارة استهدفت مزرعة فارغة ولا يوجد إصابات".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.
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