رفع صليب كبير في الحجة

أضاءت رعية مار يوسف في قرية الحجة، بمبادرة من لجنة المهرجانات والشبيبة فيها، وبمناسبة عيد ارتفاع الصليب، صليبا كبيرا تم تثبيته على تلة الضهر، وقد أقيم قداس في المكان بحضور اهالي الحجة والجوار.

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