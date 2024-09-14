مصرع شخصين وإصابة 29 في تصادم قطارين بمصر

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 29 آخرون في حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بمصر. وأفادت "الصحة المصرية" أنها سيّرت 39 سيارة إسعاف؛ لنقل المصابين إلى المستشفيات، مشيرةً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.



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