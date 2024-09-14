إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي شمال محافظة الأقصر.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي، ودفع مرفق إسعاف الأقصر، بـ6 سيارات لموقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي.

وأسفر الحادث عن إصابة: حساني سيد أحمد، 33 سنة، نزيف وغيبوبة، وسعيد محمود سيد، 3 أعوام، كسر بالقدم اليمني، وحجاج حميد مفتاح، 27 سنة، كسر بالقدم اليمنى، ومحمود عماري سيد، 35 عاما، غيبوبة، ومحمد عبد الشافي توفيق، 26 عاما، شبه كسر بالحوض، وعلي عبد الله محمد، 22 عاما، كدمات متفرقة بالجسد، والطيب أبو الوفا هاشم، 36 عاما، كدمات بالقدم اليسرى، وعماد الطيب أبو الوفا، 5 أعوام، سحجات وكدمات، وأحمد الطيب أبو الوفا، سحجات وكدمات.