بسبب خلاف على الميراث.. ضبط شقيقين بتهمة قتل نجل عمهما فى القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ألقت مباحث القليوبية، القبض على شقيقين لقتلهما نجل عمهما بسبب خلاف على قطعة أرض ميراث، بقرية مشتهر بدائرة مركز شرطة طوخ.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع مشاجرة بين طرفين بقرية مشتهر، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

وشيع أهالي قرية مشتهر جثمان الشاب محمود محمد عبد الرحمن، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته فى المشاجرة، وخرجت الجنازة من مسجد الرحمة بالقرية وسط حالة من الحزن سادت بين الجميع.