شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعقد جمعية عمومية غير عادية لصندوق التكافل الثلاثاء القادم والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الصحفيين، الجمعية العامة غير العادية لصندوق التكافل، الثلاثاء القادم، لإعادة مناقشة تاريخ بدء العمل بالتعديلات الواردة بالدراسة الإكتوارية التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة بجلستها بتاريخ 28 يوليو 2024 وذلك بناء على الطلبات العديدة الواردة لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

يأتي ذلك إعمالا لنص المواد من 7 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحا بحضور ثلثى عدد أعضاء الصندوق، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الثانى لمدة ساعة ليصبح الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25 % من عدد الأعضاء أيهما أقل ولا يسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم 6 أشهر بالحضور.

