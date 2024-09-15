حريق يلتهم مصنع مكرونة في الفيوم.. ومواطنون: "هنموت يا ناس الحقونا" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم -حسين فتحى:

شب حريق هائل فى أحد مصانع إنتاج المكرونة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم في محافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد اشتعال النيران فى بعض عنابر المصنع.

وانتقل العميد هانى تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم لموقع الحادث، برفقته العميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية بالفيوم.

وجرى الدفع 4 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية، لإخماد النيران وإنقاذ العمال المحاصرين داخل المصنع والذين أرسلوا استغاثات من خلال أقاربهم المقيمين بالمناطق المجاورة، حيث قالوا :"هنموت يا ناس الحقونا".