بيان أميركي بريطاني: ملتزمون بالتوصل لاتفاق سياسي يسمح للإسرائيليين واللبنانيين بالعودة لديارهم

شددت سلطات أميركا وبريطانيا، في بيان مشترك على "تجنب أي تصعيد في الشرق الأوسط قد يقوض آفاق السلام والتقدم نحو حل الدولتين" و"دعم جهود الوساطة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكد الجانبان الالتزام بالتوصل إلى "اتفاق سياسي لحل أمني يسمح للإسرائيليين واللبنانيين بالعودة لديارهم".

في سياق آخر، جاء في البيان المشترك: "نقف إلى جانب استقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها"، كما شدد الجانبان على "اتخاذ إجراءات منسقة ضد إيران وروسيا بسبب تلقي موسكو صواريخ باليستية من طهران".

ويأتي البيان الأميركي البريطاني المشترك بعد اللقاء الذي جرى بين الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ ورئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​ في البيت الأبيض، حيث "أجريا نقاشًا متعمّقًا حول مجموعة من قضايا السّياسة الخارجيّة ذات الاهتمام المشترك"، وفق البيت الأبيض.