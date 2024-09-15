أكد عضو لجنة تجمع العسكريين المتقاعدين العميد أندريه بو معشر، في حديث لصحيفة "الأنباء"، ان "جل ما هو مطلوب في خلفية التحرك والتصعيد تحقيق العدالة والمساواة عبر تصحيح الرواتب والأجور للعسكرين المتقاعدين وسائر الموظفين المتقاعدين في القطاع العام، الرازحين تحت خط الفقر نتيجة فقدان رواتبهم ما يناهز 90% من قيمتها النقدية وقدرتها الشرائية نتيجة انهيار الليرة والتدحرج غير المسبوق للاقتصاد الوطني".
وشدد بو معشر على ان "العسكريين المتقاعدين مستمرون في تحركهم حتى تحقيق المطالب على بساطتها، علما انهم ليسوا هواة مواجهة مع السلطة وتعميم الفوضى. إلا ان الحكومة فرضت عليهم نتيجة تقاعسها وتهربها من واجباتها في إحقاق الحق، التعبير عن غضبهم واستيائهم من أدائها الملتبس".
وأكد على "وجود تكامل وتنسيق تام حول توحيد المطالب والجهود والمسارات بين تجمع العسكريين المتقاعدين ورابطة المحاربين القدامى"، مضيفا "لن تفلح الحكومة الميقاتية في دق إسفين بينهما على قاعدة فرق تسد. وما على هذه الحكومة سوى التعقل والتحلي بالمسؤولية الوطنية ومناقشة وإقرار خطة تصحيح الرواتب والأجور التي طرحها التجمع كحل مستدام كامل متكامل".
كانت هذه تفاصيل خبر بو معشر: لن تفلح الحكومة في دق إسفين بين "العسكريين المتقاعدين" و"المحاربين القدامى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.