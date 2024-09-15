ارتفاع الرطوبة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، والظواهر الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان للأرصاد، قالت، إن حالة الطقس اليوم الأحد، تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الأحد تشهد نشاط للرياح، على بعض شواطئ: "مطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم"، إذ تتراوح سرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأوضحت أنه يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، لافتة إلى أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت أن حالة الطقس اليوم تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.