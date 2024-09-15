السلطات الفنزويلية توقف ثلاثة أميركيين وإسبانيَين بتهمة "زعزعة استقرار" البلاد

أعلنت الحكومة الفنزويلية توقيف ثلاثة أميركيين وإسبانيين اثنين وتشيكي متهمين بصلتهم بمؤامرة مفترضة لزعزعة استقرار بلاده، مشيرة إلى مصادرة نحو 400 بندقية جُلبت من الولايات المتحدة. واكد وزير الداخلية ديوسدادو كابيّو إن الخمسة اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته. وتأتي الاعتقالات وسط تصاعد التوترات بين فنزويلا وكل من الولايات المتحدة وإسبانيا بسبب الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتيجتها التي أجريت في 28 تموزوتتهم المعارضة مادورو بتزويرها.

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