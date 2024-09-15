شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 16 شخصًا جراء انفجار شاحنة صهريج في هايتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 16 شخصاً مصرعهم، فيما أصيب 40 آخرون في انفجار شاحنة صهريج اليوم، جنوب غربي هايتي.

وأفادت "الحماية المدنية" بمنطقة نيبس أن الانفجار وقع بينما كان الضحايا يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة الصهريج إثر تعرضها لحادث بمنطقة ميراغوان.

وأشارت إلى أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى "سانت تيريز" في ميراغوان في انتظار نقلهم إلى مرافق مجاورة أخرى.