وفاة منفذ عملية طعن رئيس جزر القمر خلال احتجازه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن النائب العام في جزر القمر السبت وفاة منفذ عملية الطعن التي أدت في اليوم السابق إلى إصابة الرئيس غزالي عثماني بجروح طفيفة.

وقال النائب العام خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة موروني “تم عزله في غرفة حتى يهدأ يوم أمس (الجمعة) بعد توقيفه، وعندما حضر المحققون صباح اليوم (السبت) لاستجوابه، وجدوه ممددا على الأرض، هامدا. وجاء الطبيب وبعد فحصه تبينت الوفاة”.

وأضاف أن “التحقيق جار لمعرفة الملابسات أو الأسباب التي دفعت الشاب إلى الشروع في محاولة اغتيال الرئيس. كما سيتم فتح تحقيق للكشف عن ظروف وفاته”، مشيرا إلى أن عائلته تسلمت جثمانه.

وجاء في بيان للرئاسة مساء الجمعة أن الرئيس غزالي عثماني (65 عاما) “أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة” زعيم روحي بارز.

وأوضحت أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المهاجم.

وأشارت المتحدثة باسم حكومة جزر القمر فاطمة أحمد صباح السبت خلال مؤتمر صحافي إلى أن غزالي “في صحة جيدة للغاية” و”موجود في منزله برفقة عائلته”.

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